Wird ein Eifeler "Speaker des Jahres 2021"?

Was verbirgt sich hinter dem Red Fox Award? »Menschen, die andere inspirieren, sie ständig motivieren und einfach etwas verändern wollen, sollen durch diese Auszeichnung geehrt werden. Menschen, die das ganze Jahr über Gas geben und alles dafür tun, um das Leben anderer Menschen zu bereichern und sie zu unterstützen«, heißt es dazu auf der offiziellen Internetseite. Um dieses Engagement auszuzeichnen, wird auch in diesem Jahr zum dritten Mal der Red Fox Award verliehen.

Tatsächlich befinden sich in der noch kurzen Historie dieses Preises auch prominente Zeitgenossen. So ging der Award »Speaker des Jahres« im Jahr 2019 beispielsweise an Joey Kelly. Vergeben wird der Red Fox Award in acht Kategorien. In den Sparten »Motivation« und Vertrieb» ist dabei Stefan Dederichs nominiert. Er steht seit rund zehn Jahren als «Keynote Speaker« auf der Bühne. Zum Verständnis: Ein Keynote Speaker hält Reden in besonderer Form. Dabei gibt er einen Einstieg in oder Überblick über ein Thema, indem er interessante Gesichtspunkte beleuchtet. Im besten Fall schafft er es dabei, sein Publikum mitzureißen.

Affordable and professional Online Tutoring or Online College Homework Help, from Our Experienced Tutors. Get Quick Homework answers Stefan Dederichs vermittelt auf der Bühne »die Wege zum glücklicheren Leben«. Impulse, wie man dieses erreichen kann, gibt er dabei nicht nur als Speaker, sondern auch in Büchern. »Mittlerweile«, verrät er. »habe ich bereits zehn Bücher veröffentlicht.« Darunter befinden sich Titel wie »Glücksmacher, zum Glück gibt’s…Wege«, »Glücklich dank Partner« und »Glücklich über fünfzig«. Dass Glück im Leben nicht selbstverstädnlich ist, weiss Stefan Dederichs nur zu gut, verlief sein Leben selbst bei weitem nicht immer so glatt, wie es heute erscheint. »Starke Depressionen und einen Selbstmordversuch in der Jugend musste ich erst überwinden, bis ich die Wege zum Glücklichsein finden konnte«, sagt er heute. Im Alter von 26 Jahren habe er sich etwa aus der kompletten Pleite seines Unternehmens erst wieder zurück ins Leben kämpfen müssen.

Heute bezeichnet er sich als glücklichen und erfolgreichen Menschen, der das Leben führt, dass er sich immer erträumt habe. Dazu gehört auch sein starkes soziales Engagement. So ist er beispielsweise der Gründer der in der Eifel sehr bekannten Hilfsorganisation »Rumänien Sunshine«. »Glück liegt nicht auf der Straße, man kann es lernen«, meint Stefan Dederichs.

Und damit er »Speaker des Jahres 2021« werden kann, braucht er jetzt jede Stimme ...