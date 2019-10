4,9 Millionen für das Johannes-Sturmius Gymnasium

Nachdem der Schleidener Stadtrat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018 die Planungen zum Wiederaufbau und Neubau des Städtischen-Johannes-Sturmius-Gymnasiums Schleiden, inklusive einer Bürgerhalle und der Stadtbibliothek Schleiden sowie die Schaffung einer neuen Freiraumfläche beschlossen hat, wurden am 27. Februar 2019 die insgesamt drei Förderanträge nach dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ mit einer 90-prozentigen Förderquote beziehungsweise „Aktive Zentren – Städtebauförderung“ mit einer 60-prozentigen Förderquote bei der Bezirksregierung Köln eingereicht.

Mitte Juli kam dann die erfreuliche Nachricht aus dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung aus Düsseldorf, dass die ersten 4,9 Mio. EUR für die Wiederherstellung/Neubau der Bürgerhalle/Aula und der Stadtbibliothek sowie barrierefreie Modernisierung des Haupteingangs-bereiches bewilligt wurden.

Als besonderes Geschenk zu seinem Geburtstag durfte Bürgermeister Pfennings den Förderbescheid nun am 11. Oktober im Plenarsaal der Bezirksregierung in Köln von Regierungspräsidentin Gisela Walsken persönlich entgegennehmen. Die Fördersumme wird wie folgt aufgesplittet ausgezahlt:

2019: 234.008,- €

2020: 1.219.234,- €

2021: 1.478.182,- €

2022: 1.231.876,- €

2023: 738.920,- €

Bürgermeister Pfennings dazu: „Die Zusage der Förderung seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist ein richtiges und enorm wichtiges Zeichen, für das ich Ministerin Scharrenbach, ihren beteiligten Mitarbeitern, der Bezirksregierung und unseren Landtagsabgeordneten sehr dankbar bin. Wir als Kommune werden in Zeiten der Not nicht alleine gelassen. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hätte ich mir für die Stadt Schleiden nicht wünschen können!“

Mittlerweile ist auch die Baugenehmigung seitens des Kreises Euskirchen eingetroffen, so dass zeitnah mit den Ausschreibungen der ersten Arbeiten im Bereich der Aula / Bürgerhalle begonnen werden kann. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt sind mit 6,1 Mio. Euro kalkuliert.

Bürgermeister Pfennings zeigt sich sehr erfreut darüber und lobt die gute Abstimmung zwischen Kreisverwaltung, Ingenieurbüro und Stadtverwaltung: „Mein herzlicher Dank gilt aber vor allem auch dem Ersten Beigeordneten Marcel Wolter und seinem Team, die in enger Absprache mit der Schulgemeinschaft, dem Ingenieurbüro, dem Ministerium sowie der Kreisverwaltung und der Bezirksregierung in - bedingt durch die fixen Fristen - sehr kurzer Zeit, die Förder- und Bauanträge erstellt haben. Somit ist garantiert, dass das Johannes-Sturmius Gymnasium auch in baulicher Hinsicht in den nächsten Jahren seinen Weg zu einer sehr erfolgreichen Bildungseinrichtung fortsetzen wird.“

Aktuell wird bereits im Rahmen des Naturalersatzes durch die Versicherung im Bereich des ehemaligen Bibliothekgebäudeteils die neue Dachkonstruktion, in Form eines Walmdaches, aufgebracht. Der Innenraum in diesen Gebäudeteil wird anschließend als offener Lernbereich neu aufgebaut. Offene Lernbereiche sind in der heutigen Schullandschaft ein wichtiger Baustein für moderne Unterrichtskonzepte und -formen.

Was wird außerdem gemacht? An Stelle der völlig zerstörten Aula wird eine neue und größere Bürgerhalle/Aula aufgebaut. Nach derzeitigem Stand soll auf die Decke des Verwaltungstraktes eine zweite Decke, welche circa 2,50 Meter an beiden Längsseiten überragt, aufgebracht werden. Auf dieser neuen Bodenfläche wird dann die Bürgerhalle errichtet. Um die Bürgerhalle unmittelbar und barrierefrei zu erreichen, wird ein neuer Eingangsbereich mit Aufzugs- und Treppenanlage an der Ostseite, mit Blick Richtung Olef, konzipiert.

Der seitliche Eingang zur Blumenthaler Straße entfällt. An der Westseite Richtung Schulhof wird eine aufgelockerte Fassade durch ein durchgehendes Glaselement die nötige Belichtung in das Treppenhaus bringen.

Auf dem Gebäudetrakt an der Blumenthaler Straße wird eine Aufstockung für die neuen Räumlichkeiten der Bibliothek erfolgen. Hier soll ein Gebäudeteil etwas von den Außenwänden zurückgesetzt entstehen, um den Verlauf des Gesimses am Bestand zu erhalten. Die Außenwände werden durch große Glaselemente, welche eine gute Raumbelichtung bieten, ausgestattet. Im Anschluss an die Aufstockung wird Richtung Oberhausen eine Freifläche auf dem Flachdach aufgebaut. Hier können die Besucher sich bei sonnigem Wetter mit ihrer Lektüre aufhalten und gerne länger verweilen.

Die neue Aufzugs- und Treppenanlage zur Bürgerhalle wird bis zur Bibliotheksebene hochgeführt, so dass diese Bereiche dann allesamt barrierefrei zu erreichen sind. Im Bereich des an die Bürgerhalle angrenzenden, zurückliegenden Gebäudetraktes B, wird auf die Bürgerhalle eine Aufstockung über zwei Etagen erfolgen. Hier entstehen vier neuen Räume, die sowohl als Unterrichtsräume als auch multifunktional genutzt werden können. Im Zusammenhang mit diesem Bauabschnitt wird auch der Haupteingangsbereich des Schulgebäudes vollständig modernisiert und vor allem barrierefrei ausgestattet.

Weiterhin wird im Kellergeschoss unterhalb der Schulverwaltung der Bereich der ehemaligen Badeanstalt Richtung Schulhof umgebaut. Die vorhandenen einzelnen Badewannenräume sollen bis auf einen, welcher als späterer Vorzeigeraum dienen soll, zurückgebaut werden. Es ist geplant neben dem Badewannenraum einen für kleine Ausstellungen oder Lesungen vorgesehenen Raum herzurichten. Die restliche Fläche wird für zwei Lagerräume eingerichtet.

Die Förderanträge für die beiden weiteren Bauabschnitte sind bereits gestellt und werden in das Förderprogramm 2020 aufgenommen. Dies sind zum einen der „Neubau/Anbau“ von multifunktionalen Räumen, einer Freiraumklasse und eines Dachgartens und zum Anderen die kompletten Außenanlagen einschließlich Schulhof- und Aufenthaltsflächen sowie 100 Meter Laufbahn am Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden.