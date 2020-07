Besucherandrang macht Natur im Nationalpark zu schaffen

Wenn Ranger Sascha Wilden in diesen Wochen im Nationalpark Eifel unterwegs ist, begegnen ihm dort wesentlich mehr Menschen als sonst. Seit Beginn der Corona-Pandemie zieht es viele Menschen in das Schutzgebiet. Zählungen aus Nordrhein-Westfalens Nationalpark belegen, dass seit Anfang März knapp 60 Prozent mehr Besucher dort unterwegs sind als im gleichen Zeitraum des Vorjahres – an einzelnen Standorten haben sich die Werte sogar mehr als verdoppelt.

An Ge- und Verbote halten

„Für die Natur ist in dieser besonderen Situation entscheidend, ob sich unsere Gäste an die Ge- und Verbote im Nationalpark halten und sich auf den insgesamt 240 Kilometer langen Wanderwegen verteilen“, so Ranger Sascha. Doch genau danach sieht es insbesondere an sonnigen Wochenenden nicht aus. Beliebte Ausflugsziele wie der Barrierefreie Naturerlebnisraum Wilder Kermeter mit dem Wilden Weg, die Wüstung Wollseifen und die Wege entlang der Seen sind hoch frequentiert – aktuell zu hoch: Am Pfingstwochenende mussten Ranger mehr als 800 Fahrzeuge am Parkplatz Kermeter weiterschicken, um auf dem ohnehin schon 130 Autos fassenden Platz halbwegs für Ordnung und Sicherheit zu sorgen.

Sorgenfalten

Situationen wie diese und das Verhalten mancher Gäste treiben Ranger Sascha Sorgenfalten auf die Stirn: „Ich beobachte viele Menschen, die offenbar zum ersten Mal im Nationalpark unterwegs sind – die nicht wissen, dass sie sich in einem besonderen Schutzgebiet befinden.“ Schließlich gelten in einem Gebiet dieser höchsten Schutzkategorie besondere Regeln - so dürfen im Nationalpark beispielsweise die Wege nicht verlassen werden, Hunde müssen an der Leine bleiben und offenes Feuer ist ganzjährig streng verboten. „Diese und weitere Regeln dienen dem Schutz der Natur und der verschiedensten, teilweise sehr störungsempfindlichen Arten, die im Nationalpark Eifel einen überlebenswichtigen Rückzugsraum finden“, so der 48-jährige Ranger, der den Prozess der entstehenden Wildnis schon seit Gründung des Nationalparks mit Herzblut begleitet. Von den über 10.000 im Nationalpark Eifel nachgewiesenen Arten stehen mehr als 2.400 auf einer Roten Liste der gefährdeten Arten. „Der Naturschutz ist die wichtigste Aufgabe eines Nationalparks“, erklärt der gelernte Forstwirt.

Lagerfeuer oder Zigarette werden teuer

Und was macht Ranger Sascha, wenn er Gäste abseits der Wege an die besonderen Spielregeln im Nationalpark erinnern muss? „Die Waffe des Rangers ist sein freundliches Wort“, sagt er. Denn die meisten Besucher verstehen spätestens nach seinen Erläuterungen den Sinn dieser Gebote und verhalten sich entsprechend. Wer dagegen keine Einsicht zeigt oder mit Vorsatz handelt, muss ein Verwarnungsgeld bezahlen oder erhält einen Bußgeldbescheid. Da kann ein Lagerfeuer oder auch nur eine brennende Zigarette richtig teuer werden. Ranger Sascha und seine Kollegen greifen durch – weil schon eine achtlos weggeworfene Zigarette verheerende Folgen haben kann. Gleiches gilt für Falschparker an Waldeinfahrten, wo sie Rettungswege blockieren und dadurch im Ernstfall die Rettung von Menschenleben gefährden.

Markante Eingangstafeln

„Wenn man den Nationalpark betritt, kommt man immer an einer der markanten Eingangstafeln vorbei, auf denen die Ge- und Verbote erläutert werden“, erklärt Ranger Sascha. Diese Schilder befinden sich an sämtlichen 105 Zugängen zum Nationalpark und erinnern daran, dass dort ganz besondere Regeln gelten, weitreichendere als etwa in den meisten anderen Wäldern. „Ich wünsche mir, dass alle Besucher diese wichtigen Hinweise wahrnehmen und die Ge- und Verbote einhalten – also die Natur respektieren“, sagt er und ergänzt: „Wer sich dadurch eingeschränkt fühlt, für den ist ein Nationalpark kein passendes Ausflugsziel.“