Eifeler Sportler starten auf Maui

»Die Xterra-Weltmeisterschaften sind im Cross-Triathlon das, was der Ironman auf Hawaii für den normalen Triathlon ist - also der absolute Höhepunkt des Jahres«, so Urban Scheld. Und das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit. Denn auch die Xterra World Championschips werden auf Hawaii ausgetragen, schließlich ist Maui die zweitgrößte Insel des Archipels.

Qualifikation

Wer in Maui an den Start gehen will, muss sich zuvor in der Saison dafür qualifizieren. Für Milena Vogel kam diese Qualifikation völlig überraschend: »Damit hatte ich gar nicht gerechnet«, sagt die 19-jährige Sportlerin aus Hollerath, die in Köln Mathematik und Sport für das Lehramt studiert. Sie schaffte die Qualifikation als Siegerin ihrer Altersklasse beim Xter­ra Cross­tri­ath­lon Ren­nen in Zit­tau. »Anschließend«, so Milena Vogel, »gingen die Überlegungen los, ob ich die Reise antreten soll oder nicht.« Im Familienrat traf man schließlich die Entscheidung: »Eine solche Gelegenheit sollte man sich nicht entgehen lassen.«

Auf Weltmeisterschaft hingearbeitet

Etwas anders sieht der Fall bei Urban Scheld aus. Der schaffte bereits 2015 einmal die Qualifikation, entschied sich dann aber gegen die Reise. »Das kostet ja schließlich einiges«, schmunzelt Urban Scheld. Stattdessen sparte er eifrig und ging in diesem Jahr ganz gezielt die Qualifikation für dieses Rennen an, die er schließlich auch schaffte. Geht damit ein Lebenstraum als Sportler in Erfüllung? Der erfahrene Urban Scheld, auch als Organisator des Schleidener Cross-Duathlons und als Trainer bestens bekannt, schüttelt den Kopf: »Nein, das kann ich nicht sagen. Ich freue mich aber riesig auf unser großes Abenteuer.«

Als Team angereist

Begleitet werden die beiden Sportler von Milenas Vater Jürgen Vogel und Vereinskollege Ede Hanf. Der TuS Schleiden übernahm für die beiden Sportler die Startgebühr in Höhe von je 550 Euro, der »Grüne Punkt« zahlt als Sponsor die Flüge. Wie man die beiden sonst unterstützen kann, erfährt man hier: www.e-xd.de/maui/

Xter­ra World Cham­pionchips