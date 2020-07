Ein Netzwerk zur Finanz-Bildung

Die klassische Vermögensvorsorge wie Lebensversicherung oder Baupsarvertrag ist in die Jahre gekommen. »Die Menschen«, weiß Kurt Klöser, »sind immer unzufriedener und wissen oft nicht, wie sie ihren finanziellen Status am besten gestalten können.« Seine Seminare »Selbstentscheider werden: Invest in Aktien« waren schnell überbucht. Ein Grund dafür, warum Klöser, mit 22 Jahren Börsenerfahrung, die »Finanz-Bildung--Eifel« (FiBi-Eifel) initiiert hat und sehr schnell ein namhaftes Spezialisten-Team aus der Region für das Netzwerk motivieren konnte.

Finanz-Wissen wird vermittelt

»Es geht bei uns nicht um Beratung«, stellt Stefanie van Dawen klar. Vielmehr wolle man den Menschen helfen, Wissen zu erwerben, um dann selbst entscheiden zu können, wie man etwa als junger Mensch für seinen Ruhestand sorgt, als Mitglied der mittleren Generation eine Rentenlücke schließt oder als Unternehmer seinen Betrieb am besten weiter vererbt, um nur einige Beispiele zu nennen. »Unser Spezialisten-Netzwerk«, sagt Lisa Hörnchen, »ist sehr breit aufgestellt und erreicht damit eine hohe Kompetenz in vielen Finanz-Themenfeldern.« Tatsächlich wendet sich FiBi-Eifel an einen sehr weit gefassten Personenkreis. Ein Blick in das angedachte Seminarangebot, das in der Alten Tuchfabrik in Euskirchen stattfinden wird, zeigt, wohin die Reise gehen soll.

Breites Spektrum

Da werden sowohl Jugendliche unter dem Motto »Endlich erwachsen«, Frauen unter »Ein Mann ist keine Altersvorsorge« oder auch der »Check-up für Unternehmer« angesprochen. »Wir sind natürlich auch offen für Themen, die an uns herangetragen werden«, so Milen Sokolov. Derzeit angedachte Themenbereiche sind unter anderem Wissen rund um die Immobilie für Einsteiger, Investoren oder die Verwertung (wenn die Immobilie zu Last wird), Vorsorgeaspekte und spezielle Seminare für Unternehmer.

Infos zu FiBi-Eifel

Die Partner im Spezialisten-Netzwerk FiBi-Eifel sind Alfred Kirch (www.vieten-immobilien.de), Bernd Gülpen (www.guelpen-consulting.de), Sebastian Pelzer (www.kanzlei-pelzer.de), Kurt Klöser (www.mbe-active.de), Milen Sokolov (www.sokolov-steuerkanzlei.de), Stefanie van Dawen (www.familien-strategieberatung.de) sowie LisaHörnchen (www.loyal-finanz.de).

Das nächste Seminar mit dem Titel »Endlich erwachsen ... und alleingelassen im Dschungel der Finanzwelt« findet am Samstag, 15. August, um 15 Uhr in der Alten Tuchfabrik in Euskirchen statt. Die Anmeldung bei den Referenten Stefanie van Dawen oder Lisa Hörnchen ist möglich unter: wissen@FiBi-Eifel.de Infos zum Thema »Investieren in Akten« direkt bei kk@MBE-active.de

Die »Gesichter« von FiBi-Eifel _ Lisa Hörnchen, Stefanie van Dawen und Milen Sokolov - gibt es bald unter www.FiBi-Eifel.de