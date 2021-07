Friedhof wird aufgeräumt

Leider hat das Hochwasser auch das Friedhofsgelände in Gemünd nicht verschont. Obwohl die ersten Aufräumarbeiten durch die Bundeswehr erfolgt sind, herrschen leider immer noch katastrophale Zustände. Die Stadt Schleiden möchte den Friedhof wieder in einen würdigen Ort zurückverwandeln, wo Angehörige um Ihre Liebsten trauern, sich an den schönen Bepflanzungen erfreuen und wieder positive Begegnungen stattfinden können. Um keine Zeit zu verlieren, sucht die Stadt Schleiden freiwillige Helfer zur Unterstützung. Besen, Handrechen, Schaufeln, Handspaten, Harken, Krätzer, Putzlappen, Eimer, Motorsägen, Schubkarren etc. und viel Arbeitskraft werden benötigt. Wer helfen möchte, meldet sich bitte bei der Friedhofsverwaltung Schleiden, ? 02445/89-204 oder Email: friedhofsverwaltung@schleiden.de