»Gemeinsam sind wir stark«

In Vorbereitung des Raiffeisenjahres 2018 ging es in einer Sondersendung der »Länderzeit« des Deutschlandfunks um die Genossenschaftsidee. Exemplarisch vorgestellt wurde auch die VR-Bank Nordeifel. Die Genossenschaftsidee war wenige Wochen zuvor von der Unesco als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt worden.

»Was der Einzelne nicht vermag, das vermögen viele«: Dieser Ausspruch Friedrich Wilhelm Raiffeisens (* 1818) ist heute noch der Grundgedanke aller Genossenschaften. Es gibt weltweit rund 800 Millionen Genossenschaftsmitglieder in mehr als 100 Ländern. Sie sind das Regulativ gegen ein Monopol der Großkonzerne. Die VR-Bank Nordeifel eG hat ihren Sitz seit 1880 im Südkreis, ihre Geschäftsbeziehungen reichen weit darüber hinaus. Sie hat über 50.000 Kunden, 26.000 Mitglieder, also Mitinhaber, und 140 Mitarbeiter. Ihre Strukturen sind transparent und basisdemokratisch. Wegweisende Entscheidungen trifft die Delegiertenversammlung, lokale Richtungsweisungen die Bezirksversammlungen.

Heiter: »Hausbank der Region«

Vorstandsvorsitzender Mark Heiter sagte im Gespräch mit dem Schleidener Wochenspiegel für diese Serie zum Raiffeisenjahr: »Wenn 90 Prozent der Kunden und die Hälfte der Einwohner Mitglied einer Genossenschaftsbank sind, dann ist das Attribut ‚Hausbank der Region‘ angebracht.«

Die VR-Bank sehe sich in der Tradition einer von Menschen für Menschen getragenen Solidargemeinschaft mit Gewinn für alle. Aus kleinsten Anfängen und vielen örtlichen Einzelgenossenschaften habe sich die VR-Bank Nordeifel - unter Beibehaltung ihrer urdemokratischen Strukturen – zur heutigen Größe und Bedeutung als Bindeglied zwischen den Menschen und Unternehmen der Eifel entwickelt. Das Gesamtkundenvolumen liegt über 1,3 Milliarden Euro, die Bilanzsumme bei 635 Millionen.

Heiter: »Die VR-Bank hat stets einen Wirtschaftskreislauf in der Eifel gefördert, in dem die heimische Wirtschaft mit den Geldern unterstützt wird, die uns die Region zur Verfügung stellt. Damit haben wir gemeinsam regionale Identität gestiftet.«

Beteiligung an Genossenschaften

Die VR-Bank fühle sich für die Menschen im Landstrich verantwortlich und fordere durchaus auch deren Mitwirkung ein getreu nach dem Motto »Gemeinsam sind wir stark«: »Die Eifelregion ist Heimat, Herkunft, Gegenwart und Zukunft der VR-Bank Nordeifel eG.« Die VR-Bank Nordeifel ist auch an der Gründung einer ganzen Reihe von weiteren Genossenschaften in der Eifel beteiligt, die in dieser Serie zur Sprache kommen sollen, unter anderem der Generationengenossenschaft GenoEifel, diverser Schüler- und Dorfladengenossenschaften und der Dienstleistungsgenossenschaft Eifel DLG für Unternehmen und deren Beschäftigte. »Es steckt in unserer Genetik, dass es bei uns nicht nur um Gewinnmaximierung der Bank geht. Natürlich generieren wir Gewinne. Sie sind Grundlage der Förderung unserer Mitglieder und der Existenzsicherung ihrer Bank«, so die Vorstände Mark Heiter und Wolfgang Merten in den jüngsten sechs Bezirksversammlungen.