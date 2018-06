Herberge für politische Bildung

»Wir fühlen uns hier wohl und unsere Gäste auch«, erklärte Ludwig B. Lühl, der Vorsitzende des Landesverbandes des Deutschen Jugendherbergswerkes. Im Herzen des Nationalparkes in Gemünd legte das DJH am vergangenen Dienstag den Grundstein für eine neue Jugendherberge.

Die alte Herberge wurde 2016 abgerissen um dem neuen Bau zu weichen. Dass es so lange gedauert hat, bis es wirklich losgehen konnte, ist der guten Konjunkturlage geschuldet. Dem DJH fehlten schlicht die Handwerker, um alle Arbeiten zeitlich aufeinander abgestimmt erledigen zu können.

Zwischendurch war diskutiert worden, die Herberge in Vogelsang zu bauen, schlußendlich fiel die Entscheidung aber auf den altbewährten Ort. »Ich bin nicht traurig, dass es Gemünd geworden ist«, gab Schleidens Bürgermeister Udo Meister zu - in seiner Brust hätten während der Diskussion zwei Herzen geschlagen, denn auch die Entwicklung Vogelsangs sei ihm wichtig.

Bildung steht im Mittelpunkt

Das Herbergswerk möchte in Gemünd nicht alleine einen Beherbergungsbetrieb aufbauen, sondern auch in Kooperation mit Vogelsang IP und dem Nationalpark ein breites Bildungsprogramm anbieten. »Die Jugendlichen sollen darüber nachdenken, in welcher Welt sie leben wollen«, erklärt Lühl. Im Mittelpunkt des Programmes soll die Aufklärung und Aufarbeitung des Nationalsozialismus stehen. Ein Thema das den Ministerien wichtig ist: 1,5 Millionen Euro steuerten Bund und Land bei. »Das ist ein Leuchtturmprojekt«, betonte Thomas Thomas vom Bundesministerium. »Ich hoffe, dass hier ein Ort entsteht, an dem sich die Jugend der Welt trifft«, erklärte Manfred Walhorn für das Land NRW. Geplant sind neben den historisch-politischen Programmen auch Angebote zur Naturerkundung und Teamtrainings sowie Programme zu Gewaltprävention.

www.gemuend-jugendherberge.de

Info:

- Das neue Haus wird 196 Betten in 56 Zimmer haben, vier davon geeignet für Rollstuhlfahrer

- Dazu wird es fünf Tagungsräume geben für bis zu 65 Personen und einen Premium-Tagungsraum im obersten Staffelgeschoss für 245 Gäste

- Das Projekt wird 12,5 Mio. Euro kosten, jeweils 1,5 Mio. steuern Bund und Land bei

- Die Herberge soll im Herbst 2019 fertig sein