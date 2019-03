Marcel Wolter bleibt Erster Beigeordneter

Marcel Wolter führt in der Verwaltung der Stadt Schleiden derzeit den Geschäftsbereich 1 mit den Aufgabenbereichen Personal, Finanzen, Hochbau, Liegenschaften, Verwaltungssteuerung und IT. Neben dem operativen Verwaltungsgeschäft übernimmt er seit Jahren die Verantwortung für die Großprojekte der Stadt Schleiden - wie zuletzt nach den Brandanschlägen am Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasium.

Stadtkämmerer

Im Sommer 2011 übernahm er die Funktion als Stadtkämmerer. Unter seiner Leitung schaffte es die Stadt Schleiden im Jahr 2015 erstmals nach vielen Jahrzehnten einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Seit diesem Jahr schreibt die Stadt Schleiden bislang jedes Jahr „schwarze Zahlen“ und der Schuldenberg wird langsam abgebaut. Auch für den Jahresabschluss 2018 ist Wolter positiv gestimmt. „Die weitere Sicherstellung des Haushaltsausgleiches und der Abbau der Verschuldung“, so Marcel Wolter, „stellen die Basis für eine zielorientierte Stadtentwicklung dar“.

Schleiden treu geblieben

Bereits im Alter von 16 Jahren begann Wolter am 1. August 1990 seine Ausbildung bei der Stadtverwaltung Schleiden, der er trotz zwei erfolgreich abgeschlossenen Studiengängen zum Diplom-Verwaltungswirt an der FH Köln und zum Diplom-Betriebswirt an der FH Dortmund bislang stets treu geblieben ist. Schleidens Bürgermeister Info Pfennings sagte zur Wiederwahl von Marcel Wolter: „Wir als Verwaltung freuen uns sehr, dass Marcel Wolter weiterhin das Amt des Ersten Beigeordneten ausüben wird. Ich persönlich kann sagen, dass ich die Zusammenarbeit mit Marcel Wolter als sehr angenehm empfinde und die vergangenen Wochen gezeigt haben, dass wir uns als Team sehr gut ergänzen.“