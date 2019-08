Mit Kronkorken helfen

Das Sammeln der drei Gramm schweren Flaschenverschlüsse zieht immer größere Kreise. »Es ist einfach klasse, wie viele Menschen mitmachen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die diese Aktion unterstützen.« Auf die Idee, Kronkorken zu sammeln, kam Les Domalewski durch seinen Sohn Markus. »Der hat immer die Kronkorken mitgebracht, die bei seiner Fußballmannschaft aufgemacht wurden«, erinnert er sich schmunzelnd an die Anfänge.

Gesammelt wird für den guten Zweck

»Am Ende des Jahres«, verrät der Schöneseiffener, »überweise den Erlös als Spende an den Förderkreis krebskranken Kinder im Klinikum Aachen.« Auf die Idee, dorthin zu spenden, brachte ihn Rainer Jakobs, der als singender Hirte in Höfen seit Jahrzehnten für die krebskranken Kinder Geld sammelt und spendet. »Ich helfe ihm immer dabei, die Landschaftskrippe in der Kirche aufzubauen«, so Les Domalewski.

Die ganze Eifel macht mit

Seine Sammelleidenschaft hat sich längst herumgesprochen - und das nicht nur im Schleidener Stadtgebiet, sondern auch im ostbelgischen Teil der Eifel und auch im Altkreis Monschau. Rund 60 Gaststätten, Kioske oder Restaurants haben ihre Behältnisse aufgestellt, in welche die Gäste ihre Kronkorken werfen. Zudem wird Les Domaleski tatkräftig von seinem Sohn Markus Domalewski, Richard Schmitz aus Mützenich, Hubert Lutterbach aus Rohren, Seppi Harth aus Rurberg, Alois Sories aus Höfen, Dr. Karl Reiter aus Krekel und Stefan Hilgers aus Dreiborn unterstützt.

Kontakt

Die Mund-zu-Mund-Propaganda in der Eifel jedenfalls funktioniert. Waren es im letzten Jahr noch 1,5 Tonnen Kronkorken, die Les Domalewsi zum Schrotthändler nach Gemünd fahren konnte - »der macht uns immer einen guten Preis«, lobt er - haben sich in diesem Jahr bereits rund zwei Tonnen angehäuft. Wer mitsammeln möchte, der kann sich bei Les Domalewsi, Tel.: 0177/7344930, oder Email: kh.les@t-online.de