Neuer Eingang in die Stadt Schleiden

Nächste Chance auf Tickets für die Formel 1

Nürburg. Nach nur rund zwei Stunden waren am Dienstagmittag die ersten 5.000 Tickets der ersten Verkaufsstufe für das Formel 1 Rennen am Nürburgring vom 9. bis 11 Oktober vergriffen. Weitere Tribünen für den "Formula 1 Aramco Großer Preis der Eifel" gehen am heutigen Freitag, um 12 Uhr, in den Verkauf.

