Zeit für den Sprung ins kühle Nass

In der Eifel haben die Menschen die Qual der Wahl: Freibad oder See. Wobei die Seen allesamt über eine ausgezeichnete Wasserqualität verfügen.

Im Naturerlebnisbad Einruhr ist die Antwort darauf relativ einfach. Dort heißt es Freibad und See. Das Bad liegt direkt am Rursee. Zu bieten hat es Planschen für die Kleinen, Fitnessgeräte, Kinderspielplatz, Liegewiese, einen Kiosk und natürlich reichlich Gelegenheit zum Schwimmen.

www.naturerlebnisbad-einruhr.de

Das Erlebnisfreibad Dieffenbach in Schleiden verfügt über zwei beheizte Becken mit einer Wassertemperatur von 24 Grad. Zu den Attraktionen gehören eine 42 Meter lange Riesenrutsche, ein Wasserpilz, ein Strömungskanal, eine Breit- und eine Spritzdusche sowie fünf Massagedüsen und Bodenblubber.

www.schleiden.de

Das Rosenbad in Gemünd ist ein Familienbad, das unmittelbar am Kurpark und direkt am Eingang des Nationalparks Eifel zu finden ist. Das Becken ist mit 50 x 20 Metern großzügig bemessen, die große Liegewiese bietet viele sonnige und schattige Plätze. Es gibt einen drei Meter hohen Sprungturm oder und ein ein Meter hohes Sprungbrett. Kinder freuen sich über die Wasserrutsche und seit kurzem über einen Matschplatz.

www.rosenbad-gemuend.de

Das Freibad Heimbach verfügt über große Liegewiesen, verschiedene Edelstahlbecken, eine kleine Wasserrutsche, einen 3-Meter-Sprungturm ein 1-Meter-Brett sowie ein Beachvolleyballfeld.

freibad-heimbach.jimdo.com

Ein wahres El Dorado für Wassersportler ist der Kronenburger See. Deutschlandweit einmalig ist dort der Wasserseilgarten. Es gibt zwei Wasserrutschen sowie ein Wassertrampolin im See. Der Tretbootverleih hat lange Tradition, ebenso Ruderboote und Elektroboote kann man ausleihen. Zudem gibt es eine Segelschule und man kann diese auch ausleihen.

www.kronenburger-see.de

»Mitten in der Natur«, zwischen Wald und Wiesen, liegt der Freilinger See. Auch er bietet viele Möglichkeiten: Windsurfen, Tauchen, Rudern, Paddelbootfahren, Strandangeln, Sportfischen, Schwimmen, Sonnenbaden auf der Liegewiese. Das Baden im naturgeschützten Teil des Sees ist nicht erlaubt.

www.blankenheim.de

Am Sandstrand des Eiserbachsees in Rurberg befindet sich eine Flachwasserzone für Kinder. Sonnenanbeter finden viele geschützte Liegeplätze. Highlight ist das Freibad, dessen klares Wasser von den Badegästen geschätzt wird.

www.simmerath.de