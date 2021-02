fs 15. Februar 2021 Artikel teilen





150.000 Euro Sachschaden nach Brand einer Doppelhaushälfte

Flammen springen nach Pkw-Brand auf Gebäude über

Weilerswist. In der Nacht von Freitag, 12., auf Samstag, 13. Februar, geriet gegen 2 Uhr ein geparkter Pkw in der Einfahrt eines Doppelhauses in Weilerswist aus ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen sprangen auf das Haus über und beschädigten die Fassade erheblich.