Anna-Katharina Horst tritt wieder zur Wahl an

Natürlich habe sie sich diesen Schritt wohl überlegt und die Jahre ihrer Amtszeit noch einmal im Geiste Revue passieren lassen. Das mit aller Deutlichkeit zu ihren Gunsten entschiedene Abwahlverfahren und der teils recht heftige Gegenwind aus der Politik seien dabei ebenso in die Waagschale gekommen wie der große Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weilerswist, „den ich bei vielen Festen und Vereinstreffen, aber auch bei meinen persönlichen Besuchen von Geburtstags- und Ehejubilaren sowie frischgebackenen Eltern in unserer Gemeinde erfahren habe.“

Ausschlaggebend für ihre Entscheidung, sich zur Wiederwahl zu stellen, seien aber ganz besonders die vielen Projekte, die während ihrer Amtszeit und oft erst auf ihre Anregungen hin in den vergangenen Jahren in der Gemeinde umgesetzt und angestoßen worden seien.

Anna-Katharina Horst zieht den Vergleich zum Anlegen eines Gartens: „Wenn man einen Garten anlegt, dann hat man eine Vorstellung davon, was man wie gestalten möchte. Doch wenn ich mich in meinem Garten wohl fühlen möchte, dann bedarf es über Jahre hinweg der Hege und Pflege. Letztlich aber werde ich mich in meinem Garten und der damit verbundenen Arbeit nur glücklich, wenn ich sie mit Leidenschaft ausübe.“

Diese Leidenschaft habe sie in den vergangenen Jahren auch verspürt, wenn es um die Weiterentwicklung der Gemeinde Weilerswist gehe. „Ich bin ein Anhänger der aktiven Bürgerbeteiligung. Die Zeiten, als „von oben“ bestimmt wurde, was „da unten“ zu geschehen hat, sind lange vorbei. Die Bürger wissen am besten, wo der Schuh drückt.

Weitere Infos: www.annehorst.de