Aufmerksame Zeugen verhindern Einbruch

Weilerswist. Unbekannte haben heute Nacht versucht in ein Juweliergeschäft in der Kölner Straße in Weilerswist einzubrechen. In der Nacht zum heutigen Ostermontag, 13. April, ereignete sich gegen 2.35 Uhr in Weilerswist in der Kölner Straße ein versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft. Zwei Nachbarn des Juweliergeschäfts wurden durch mehrmaliges, lautes "Scheppern"…

