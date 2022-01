Brand in Kieswerk schnell unter Kontrolle

Are-Gymnasium bereit für den Unterricht

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nach den Weihnachtsferien werden die Schülerinnen und Schüler des Are-Gymnasiums in einer Containeranlage in Grafschaft-Beller unterrichtet. "Eine Atmosphäre voller Freude, Zuversicht und Erwartung" - so wird die Stimmung am Are-Gymnasium Ahrweiler derzeit beschrieben. Sechs Monate nach der Flutkatastophe hat die Schulgemeinschaft am Rande des Innovationsparks Rheinlands in…