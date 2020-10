Dingen ein zweites Leben geben

Nachdem das Leader-Projekt »BUNT« (Börde Unterstützungs-Netzwerk Teilhabe) der Caritas Euskirchen bereits im Sommer mit Unterstützung der Gemeinde Weilerswist eine »BUNTe« Fahrradwerkstatt in unmittelbarer Nachbarschaft des Jugendzentrums aus der Taufe heben konnte, steht nun der nächste Ort der Begegnung und des Austauschs vor dem Start.





Jeden dritten Freitag im Monat

»Wir konnten mit Marietta Thien vom Kulturhof Velbrück e.V. eine Partnerin gewinnen, die uns einen Raum in einer attraktiven Umgebung zur Verfügung stellt«, so BUNT-Projektfachkraft Elisa Mc Clellan. In der Hofanlage in Weilerswist-Metternich, deren Anfänge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen, ab sofort jeden dritten Freitag im Monat, beginnend mit dem 16. Oktober, defekte Elektro-Kleingeräte vorbeigebracht werden.

In der Zeit von 15 bis 18 Uhr untersuchen ehrenamtliche Fachkräfte die Geräte, geben ihr Wissen weiter und leisten so Hilfe zur Selbsthilfe. Was vor Ort repariert werden kann, wird instandgesetzt. Sollte der notwendige Aufwand den Rahmen des Repair-Cafés sprengen, geben die ehrenamtlichen Fachkräfte eine Empfehlung, ob sich eine größere Reparatur lohnt. Dann ist der Fachbetrieb gefragt, denn der Reparaturtreff sieht sich ausdrücklich nicht als Konkurrenz für Elektrobetriebe. Bügeleisen, Wasserkocher, Waffeleisen oder Kaffeemaschinen bekommen so die Chance auf ein weiteres Leben und landen nicht im Müll. Dadurch können Rohstoffe und auch Energie eingespart werden.

»Neben Peter Klasmeier und Karl-Heinz Proenen, die bereits seit drei Jahren das Repair-Café der Caritas im Café-International in Euskirchen unterstützen, sind Alfred Gemsa und Dr. Jens Hauslage als ehrenamtliche Reparatur-Fachkräfte dabei«, so Mc Clellan.

Dr. Hauslage wird außerdem einen 3D-Drucker zum Einsatz bringen, um seltene Ersatzteile direkt vor Ort herzustellen.

»Das wir sowohl für das Repair-Café, als auch für die BUNTe Fahrradwerkstatt engagierte Ehrenamtliche gefunden haben, freut uns sehr und auch für die Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung in Weilerswist bedanken wir uns ausdrücklich«, so Mc Clellan. Für die BUNTe Fahrradwerkstatt, die jeden Freitag stattfindet, wünschen sich die Ehrenamtlichen allerdings noch weitere Unterstützung.

Unterstützt wird das Repair-Café im Kulturhof Velbrück vom Start weg durch Monika Wagner und ihre mobile »Kaffeeoase«. Diese wird an den Repair-Café-Tagen im Innenhof stehen und den Gästen ihre Kaffee-Spezialitäten anbieten.

»In Coronazeiten arbeiten wir selbstverständlich mit einem Schutzkonzept und achten auf das Einhalten der AHA-Regeln – Abstand, Hygiene und Alltagsmasken«, betont Carsten Düppengießer, der Projektverantwortliche der Caritas Euskirchen.

Anmeldung erbeten

Für das Repair-Café wird um eine vorherige Anmeldung zur Terminvergabe unter bunt@caritas-eu.de der Rufnummer 0176-14546542 gebeten. Hier können sich auch interessierte Ehrenamtliche für die BUNTe Fahrradwerkstatt melden.