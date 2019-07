Ermittlungen gegen mehr als 40 tatverdächtige Gesamtschüler

Vollsperrung der L 98 und der K 24

Monreal. Für die Durchführung von Fahrbahnsanierungen muss die Landesstraße 98 bei Monreal und die Kreisstraße 24 auf der Cond voll gesperrt werden. Am Montag, 15. Juli, 7.30 bis 16 Uhr, und am Dienstag, 16. Juli, 7.30 Uhr, bis Mittwoch, 17. Juli, circa 6 Uhr, muss die L 98 bei Monreal voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt an der Bushaltestelle am Ortsausgang von Monreal in Fahrtrichtung…