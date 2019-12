Kurios: Unbekannte klauen mehrere Kisten mit Schnullern

Explosion in Wohnwagen bei Landscheid

Landscheid. Am Montag, 16. Dezember, kam es außerhalb von Landscheid zu einer Explosion in einem Wohnmobil. Eine Person erlitt Verbrennungen. In Landscheid ist es am Montag gegen 17.10 Uhr zu einer Explosion und einer Durchzündung außerhalb der Ortschaft in einem Wohnwagen gekommen. Die Ursache ist bisher noch nicht geklärt. Die Feuerwehr vermutet, dass die Gasanlage des Wohnmobils…