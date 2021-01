Luzie Smuda ist Ã¤lteste BÃ¼rgerin des Kreises

Caritasverband Westeifel e.V. sucht Paten

Kreis Vulkaneifel. Integrations- und Sprachpaten sind eine wichtige Unterstützung. Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf das Leben von allen. Restaurants haben geschlossen, Freizeitaktivitäten dürfen nicht mehr stattfinden, die Kontakte sind bis auf das Minimalste beschränkt und vieles mehr. Auch Migranten sind besonders von…