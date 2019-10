Nach Unfallflucht: Polizei nimmt aggressiven Autofahrer fest

Dolphins: Sieg im Nachbarschaftsduell

Trier. Zum Abschluss der englischen Woche in der RBBL haben die Dolphins am Samstagabend die Roller Bulls aus St. Vith in der Uni Sporthalle in Trier empfanngen. Nach den siegreichen ersten beiden Spielen begannen die Delfine entsprechend selbstbewusst und erwischten einen guten Start ins Spiel, so dass sie nach dem ersten Viertel bereits mit 28:16 in Führung lagen.