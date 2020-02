Polizei fahndet mit Foto nach Trickdieb

Am 30. Dezember 2019 entwendete eine bisher unbekannte männliche Person in einem Getränkemarkt in Weilerswist (An den Eifelhecken) aus der Kasse einen Betrag von 1600 Euro. Der Mann fragte im Rahmen des Bezahlvorganges nach einem 50-Euro-Schein mit einer bestimmten Nummer. Im Rahmen der Geldauszahlung griff die männliche Person mehrfach in die Kasse.

Nachdem die Person die Filiale verlassen hatte, wurde der Fehlbetrag von 1600 Euro festgestellt.

Die Kriminalpolizei Euskirchen fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen auf dem Foto? Hinweise und Beobachtungen bitte telefonisch an 02251 / 799-570 oder 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de