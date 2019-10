Treffpunkte für Kinder und Jugendliche sind gefragt

144 Kinder aus dem Gemeindegebiet haben an der Befragung teilgenommen. Am Freitag, 15. November, werden die Ergebnisse dieser Befragung ab 16 Uhr in der Aula der Gesamtschule vorgestellt. Wer Interesse hat zu erfahren, wie die Kinder ihre Gemeinde sehen und wie sich ihre Gemeinde in Zukunft vorstellen könnten, ist zu diesem Termin herzlich eingeladen. Auf der Wunschliste der Schülerinnen und Schüler, wovon sie sich in der Gemeinde mehr wünschen, stehen bei 71 Prozent der Mädchen Orte, um Freunde zu treffen. 67 beziehungsweise 64 Prozent der Jungen wünschen sich mehr Sportangebote und Spiel- und Bolzplätze. Mal-, Bastel- und Töpferangebote stehen bei fast der Hälfte der Mädchen noch hoch im Kurs. Hierfür interessierten sich die Jungen nur zu 15 Prozent. Doch nicht nur nach den Freizeitwünschen der Jungen und Mädchen wurde gefragt. Hier ging es auch um Ernährung, Ausgrenzung und Mobbing und die Motive der Täter sowie mögliche Auslöser für dieses Verhalten.