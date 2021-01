Sven Schwarz ist 42 und liebt die Natur, Tiere und das Wandern. Er engagiert sich im Tierschutz Euskirchen, im Dorfverschönerungsverein Weilerswist und im bundesweiten Projekt »Verrückt? Na und!«. Darüber hinaus ist er Initiator von »Cleanup Weilerswist« und »essbare Gemeinde Weilerswist«. Im Interview verrät er was ihn antreibt.



»Für mich bedeutet Ehrenamt mich für die Allgemeinheit einzusetzen und vor allem Schwächeren zu helfen. Ich möchte mit meinem Einsatz mein Umfeld für alle schöner und nachhaltiger machen. Mir ist es wichtig, alle Menschen einzubeziehen, egal ob jung oder alt, ob in Deutschland geboren oder zugezogen.«



»Anfänglich habe ich beim Tierschutz Euskirchen geholfen, weil ich gerne armen und kranken Tieren helfen wollte. Später kam dann Cleanup Weilerswist dazu, wo ich als einer der Organisatoren den unachtsam weggeworfenen Müll nicht einfach mehr hinnehmen wollte. Darüber entstand dann die Verbindung zum Dorfverschönerungsverein. Die essbare Gemeinde habe ich im Zuge des Leaderprojektes «Na-Tür-lich Dorf“ und der Nachhaltigkeitsstrategie als Vorschlag eingebracht und wir fangen mit der Bepflanzung nächstes Jahr in Weilerswist an.



»Mir macht es am meisten Freude zu sehen, wie sich Dinge entwickeln und vor allem wie ich jüngere Menschen und Kinder inspirieren kann sich für ihr Wohnumfeld und alle Lebewesen einzusetzen. Ich kann nicht die Welt ändern aber ich kann meine Welt gestalten. Ich möchte das, was mich glücklich macht, auch anderen geben.«



»Meine schönsten Erlebnisse sind, wenn ich das Funkeln in den Augen der Kinder sehe, wenn sie die gleiche Freude haben wie ich, über ein sauberes Umfeld oder bei der Ernte von Lebensmitteln. Und wenn ich den Generationen nach mir vermitteln kann, was ich viel zu spät gelernt habe, was wichtig ist.«

Warum sollten andere Menschen dieses Ehrenamt auch machen?

»Jeder kann für sein Umfeld was tun, ob durch Verschönerung, Hilfe von herrenlosen Tieren, eine saubere Umgebung oder nachhaltige Ziele verfolgen. Nur wer was tut ändert das, was nicht gut läuft oder ist.«



Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Generationen nach mir noch so leben können, wie ich es kann und dass alle an diesem Ziel arbeiten das Beste aus sich und ihrer Umgebung zu machen.«

Die Initiative „CleanUp Weilerswist" befasst sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung. Regelmäßig werden Aktionen gestartet, in denen gemeinsam achtlos weggeworfener Müll gesammelt wird und so, die Gemeinde ein Stück sauberer gemacht wird.

Die „Essbare Gemeinde Weilerswist" ist ein neues Projekt, welches aktuell in den Startlöchern steht. Hierbei stehen die Nachhaltigkeit und die biologische Vielfalt, aber auch der Artenschutz und die Vermittlung des Wissens über Lebensmittel im Vordergrund. Generationsübergreifend soll dabei ein Raum für Bürger entstehen um gemeinsam den Zyklus zwischen Säen und dem Essen erlebbar zu machen. Darüber soll das Bewusstsein, wie Lebensmittel entstehen, vermittelt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.essbare.gemeinde-weilerswist.de/ (befindet sich im Aufbau)

How To Get Motivated To Write An Essay - Perfectly crafted and custom academic essays. Instead of spending time in inefficient attempts, receive qualified help here „Verrückt – na und?“ ist ein Präventionsprogramm des Vereins „irrsinnig menschlich e.V.“ für Jugendliche ab der 8. Klasse und wird in den Schulen des Kreises umgesetzt. Hierbei werden Themen psychischer Krisen angesprochen, das Projekt soll helfen Ängste und Vorurteile abzubauen, Zuversicht vermitteln und Lösungswege aufzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kreis-euskirchen.de/buergerservice/gesundheit/Verrueckt-na-und.php

Der „Tierschutzverein Euskirchen e.V." kümmert sich aktiv um die Aufnahme und Vermittlung herrenloser Tiere. Die Arbeit besteht zu großen Teilen aus der Betreuung der Tiere, aber auch der gesundheitlichen Fürsorge und der damit verbundenen Kastration und teilweise Wiederaussetzung beispielsweise wilder Katzen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Aufklärung der Öffentlichkeit über wesentliche Aspekte des Tierschutzes im In- und Ausland. Weitere Informationen finden Sie unter: https://tierschutz-euskirchen.de/



Der „Dorfverschönerungsverein Weilerswist" hat sich zur Aufgabe gemacht, den Obst- und Gartenbau, die Gartenkultur und den Umweltschutz zur Erhaltung der Kulturlandschaft zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.DVV-weilerswist.de

Sie haben eine*n Nachbar*in, eine*n Freund*in oder kennen jemanden in Ihrem Ort, der/die es verdient hat als „Ehrenamt des Monats“ ausgezeichnet zu werden? Oder sind Sie selbst sogar am besten geeignet für diese Auszeichnung? Bewerben kann sich jeder, der sich ehrenamtlich engagiert. Dabei nimmt die „Ehrensache.“ sowohl Eigen- als auch Fremdbewerbungen an. Bewerbungsformulare finden Sie unter www.ehrensache-kreis-euskirchen.de.