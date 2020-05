57-Jährige Jutta Blickheuser wird vermisst

Die in Erftstadt wohnhafte Frau hat sich in der Zwischenzeit weder zurück zu ihrer Wohnung begeben, noch mit Verwandten oder Bekannten Kontakt aufgenommen. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau Blickheuser in Lebensgefahr befindet. Deshalb wendet sich die Polizei Euskirchen an die Öffentlichkeit.

Personenbeschreibung:

- schulterlanges, glattes graublondes Haar - schlanke Statur - ca. 164 cm groß

Bekleidung:

- Jeans - Sportschuhe - Jacke (mehr dazu ist nicht bekannt)

Hinweise zum Aufenthaltsort werden telefonisch erbeten unter 02251-799 510 oder 02251-799 0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.