Anwohner in Sorge um Kinder

Dolphins: Der Kampf um den 3. Platz ist eröffnet

Trier. Das letzte Saisonspiel in der 1. Rollstuhlbasketball Bundesliga steht am Sonntagmittag (3. März) bevor und die DONECK Dolphins Trier müssen nach Hamburg reisen. Die Entscheidung, welches der beiden Teams den dritten und vierten Tabellenplatz belegt, haben beide in der eigenen Hand. Der Hinspiel-Krimi ging nach Verlängerung an die BG Baskets aus Hamburg. Doch diese Punkte wollen die Delfine zurück an die Mosel holen und mit einem Sieg, die bisherige Saison perfekt machen.

