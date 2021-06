Badesaison im Seepark ist offiziell eröffnet

Fußgängerin in Mayen angefahren

Mayen. Am Dienstag, 8. Juni, gegen 14.20 Uhr, kam es in der St.-Veit-Straße in Mayen zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Die Fußgängerin ging auf dem Bürgersteig St.-Veit-Straße in Richtung Mayen-Zentrum. Die Fahrerin des Pkw beabsichtigte vom Sparkassen-Parkplatz in die St-Veit-Straße einzufahren. Hierbei übersah die sie die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß,…