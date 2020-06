Ein Armband als Symbol

Der Kölner Karnevalist und Comedian Martin Schopps sowie der ehemalige FC-Köln-Profi Matthias Scherz haben gemeinsam den Club #JoinTheClub. gegründet. Mittlerweile unterstützen weitere Kölner Promis die Aktion. Ziel ist es, durch die Corona-Pandemie in Not geratene Familien zu unterstützen. Dazu kooperiert der »Club« mit dem Verein Aktion Lichtblicke. »Ende März, als es noch wenige Corona-Hilfsprojekte gab, haben wir uns entschlossen etwas mit finanziellem Hintergrund zu machen, um in Not geratene Menschen zu unterstützen«, sagt Martin Schopps. Ergebnis dieser Überlegungen ist die Initiative #CoroNO.

Ein Zeichen gegen Corona setzen

Wer das Projekt unterstützen möchte kann das ganz einfach tun, indem er eines oder mehrere der bunten Solidaritätsarmbändchen zum Preis von jeweils zwei Euro kauft und diese trägt. »Es geht auf der einen Seite darum finanzielle Mittel zu sammeln, zum anderen setzt man mit dem Bändchen ein Zeichen«, erklärt Martin Schopps. Der Erlös aus dem Verkauf der Bändchen kommt Menschen zugute, die am stärksten vom Shutdown betroffen sind. Erhältlich sind die Bändchen bei verschiedenen Vertriebspartnern, die den Verkauf unentgeltlich übernehmen.

»Ein bisschen was zurückgeben«



In Zülpich unterstützt Claus Helfen vom gleichnamigen Edeka-Markt die Aktion. »Unsere Branche gehört zu den wenigen, die von der Krise profitiert haben. Deshalb möchte ich einfach ein bisschen von dem zurückgeben und verkaufe die Bändchen in meinem Markt«, erläutert Claus Helfen seine Motivation.

Unterstützen kann man die Aktion auch online unter https://www.corono.club