Erster Abi-Jahrgang des Zülpicher Gymnasiums

Ende Juni fand am Frankengymnasium Zülpich die Entlassfeier der diesjährigen Abiturienten statt. Eingebettet in die würdige Abschlussfeier galt es zudem, ein Jubiläum zu feiern, nämlich die Tatsache, dass vor 50 Jahren, im Jahr 1969 das erste Abitur am damals noch Städtischen Gymnasium stattfand.

Zehn von 15 Goldabiturienten



Auf Einladung der Schulleitung trafen sich zehn der ehemals 15 Abiturienten der ersten Stunde (fünf waren leider verhindert) zunächst zu einem Rundgang durch das Gymnasium. Nachdem Schulleiter Beilharz sie und ihren ehemaligen Klassenlehrer als Ehrengäste begrüßt und willkommen geheißen hatte, führte der Stellvertretende Schulleiter Dr. Münch durch die Räumlichkeiten. In dem heutigen Schulgebäude brauchten die Ehemaligen schon einen Kompass, um sich zurechtzufinden. Denn dem damals einzigen Baukörper, dem heutigen „Altbau“, sind inzwischen drei weitere Komplexe hinzugefügt worden, was zeigt, dass das Frankengymnasium seinen festen Stellenwert in der Schullandschaft hat.



Zwiegespräch als Festrede



Auch zum eigentlichen Festakt im Forum waren die Jubilare eingeladen und freuten sich mit den 63 jungen Frauen und Männern, die ihre Reifezeugnisse ausgehändigt bekamen. Ein Programmpunkt war eine Festrede zum Goldjubiläum in Form eines Zwiegespräches zwischen Studiendirektor a.D. Hans-Helmut Wiskirchen (dem ehemaligen Klassenlehrer) und einem der Jubilare, dem stellvertretenden Schulleiter Studiendirektor a.D. Helmut Dewitt.



Schwelgen in früheren Zeiten



Mit teils launigen Worten riefen sie die Schulzeit der 60er Jahre in Erinnerung, verglichen Besonderheiten des Schulsystems damals und heute, unterhaltsam und lehrreich zugleich. Eines ihrer Ergebnisse war, dass manche Fragen von damals auch heute noch keine Ideallösung gefunden haben.

Anschließend trafen sich die Goldjubilare zum gemeinsamen Abendessen und gemütlichen Beisammensein in einem Zülpicher Hotel. Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse und Klassenfahrten wurden aufgefrischt, ebenso an frühere Lehrer, Mitschüler und Streiche. Schließlich bot die damalige »Bierzeitung« – heute würde man diese mit einer Abizeitung vergleichen – den Stoff für ein langes Wiedersehen, dessen Rahmenbedingungen zu einem würdigen Begehen des Goldjubiläums beigetragen haben.