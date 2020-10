»Fit im Park« am Wallgraben

Covid-19-Update: Inzidenzwert im Kreis steigt auf 38,7

Kreis Euskirchen. Wie das Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen meldet, wurden seit Beginn der Registrierung im Kreis Euskirchen insgesamt 923 (909) Covid-19-Fälle erfasst. Aktuell sind im Kreis Euskirchen 88 (78) Personen coronapositiv. In Klammern sind die Zahlen vom 20. Oktober. Mit dem Überschreiten des Inzidenzwertes von 35 gelten im Kreisgebiet die landesweit vorgesehenen Regelungen. Besonders zu beachten ist die Erweiterung der Maskenpflicht. Sie gilt ab sofort auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. Zudem gilt die Maskenpflicht auch am Sitz- oder Stehplatz bei Konzerten, Aufführungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen sowie für Zuschauer bei Sportveranstaltungen. An Festen aus herausragendem Anlass außerhalb einer Wohnung dürfen zudem nur noch maximal 25 Personen teilnehmen.

