Die Durchführung der Aktion steht unter dem Vorbehalt, dass sie unter den am Tag der Veranstaltung geltenden Corona-Regeln überhaupt stattfinden darf. Je nach pandemischer Lage kann es auch sein, dass die Sammlungen nur in Kleingruppen durchgeführt werden dürfen. Corona-bedingt definitiv ausfallen muss leider das gemeinsame Abschlusstreffen bei Würstchen und Getränken am Baubetriebshof, zu dem Bürgermeister Ulf Hürtgen alle fleißigen Müllsammlerinnen und -sammler bei der Premiere vor zwei Jahren eingeladen hatte. Wer am 15. Mai mithelfen möchte, wird gebeten, sich bis zum 30. April 2021 mit dem auf der Homepage der Stadt Zülpich (www.zuelpich.de _ Aktuelles) verfügbaren Rückantwortbogen anzumelden – entweder per E-Mail an fschauer@stadt-zuelpich.de, per Fax an 02252-52299 oder auf dem Postweg. Für Rückfragen steht Frau Schauer unter der o.a. Mail-Adresse oder Tel. 02252-52238 zur Verfügung. Das notwendige Arbeitsmaterial – also Handschuhe, Warnwesten, Müllbeutel und (soweit vorhanden) Greifzangen – wird selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Die Ausgabe des Materials erfolgt vom 03. bis 12. Mai täglich (außer am Wochenende) zwischen 9:00 und 12:30 Uhr am Ausgabefenster im Rathausinnenhof. Somit können die Sammelteams am 15. Mai sofort losziehen. An der Premiere im Jahr 2019 hatten sich rund 80 engagierte Bürgerinnen und Bürger beteiligt. „Es war beeindruckend mit wieviel Eifer und Engagement die Helferinnen und Helfer bei der Sache waren“, erinnert sich Bürgermeister Hürtgen. „Ich würde mich freuen, wenn sich auch diesmal wieder viele Menschen – sofern Corona es zulässt – an der Aktion beteiligen.“