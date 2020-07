"Ich wünsche mir mehr Themenkoalitionen"

Für Detlef Krings ist es der zweite Anlauf auf das Amt des Zülpicher Bürgermeisters. Bereits 2015 hatte der heute 55-Jährige kandidiert. »Das war damals eher eine Blitz-Kandidatur, weil ich mich fünf Wochen vor der Wahl, also sprichwörtlich auf den letzen Drücker habe aufstellen lassen«, sagt Krings. Damals gab es so kurz vor der Wahl nur einen Kandidaten. Und weil ich finde, dass die Menschen eine wirkliche Wahl haben sollten, bin ich angetreten«, betont Krings.

Detlef Krings ist verheiratet, Vater zweier Kinder und seit einigen Wochen auch Großvater. Er studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Bankbetriebswirtschaftlehre und Wirtschaftsgeschichte in Köln. Seiner Heimat Zülpich ist er seit jeher treu geblieben. »Ich hatte in meinen Leben noch keinen anderen Wohnsitz« erklärt Krings, der sich beruflich unter anderem auf Existenzgründungberatung und Sanierungs- und Insolvenzberatung spezialisiert hat.

Mitglied der FDP ist Krings seit 2008. Davor war er drei Jahre parteilos und 20 Jahre inaktives Mitglied der CDU. Seit 2013 ist er Ratsmitglied, seit 2015 Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Zülpich und seit 2016 zusätzlich Fraktionsvorsitzender.

»Ich bin mit der Natur hier in Zülpich aufgewachsen und möchte diese erhalten«, sagt Krings. Daher sei er persönlich ein Gegner des geplanten Baugebietes »Seeterrassen«. Weitere politische Schwerpunkte legt er zudem auf Familienfreundlichkeit, Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit. »Im Zülpicher Stadtrat würde ich mit mehr Themenkoalitionen wünschen, statt der parteibasierten Koalitionen«, erklärt der Bürgermeisterkandidat.

Neben Krings stehen Amtsinhaber Ulf Hürtgen (CDU) und Christine Bär (SPD) zur Wahl.