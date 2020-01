Illegal entsorgt: Spaziergänger findet totes Kalb im Gebüsch

In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach zu ähnlichen Funden an derselben Stelle gekommen. Meist habe es sich dabei um Kadaverreste gehandelt, die an der Stelle in einer kleinen Schonung zwischen Enzen und Obergartzem illegal entsorgt worden seien. Ende letzten Jahres habe man Innereien, eine Rinderhaut und mehrfach Schafskadaver ohne Kopf gefunden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Es sei davon auszugehen, dass dem jungen Rind vor Entsorgung die Ohrmarke entfernt wurde, um keinerlei Rückschlüsse auf den Besitzer treffen zu können, so die Stadtverwaltung. Der befestigte Wirtschaftsweg gehört zwar zur Stadt Mechernich, die Schonung jedoch ist Zülpicher Stadtgebiet, was zur Folge hat, dass die Kosten für die Entsorgung der Tierkadaver die Stadt Zülpich trägt.

Gefährdung für andere Tiere

"Abgesehen davon, dass es sich hierbei um ein umweltschädliches Verhalten handelt, ist grundsätzlich auch davon auszugehen, dass von verendeten Tieren eine Gefährdung für andere Tiere ausgehen kann. Das Ablegen von Tierkadavern aller Art ist eine Straftat und wird geahndet. Tierkörper sind durch einen zugelassenen Betrieb zu beseitigen", erklärt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Ordnungsamt der Stadt Zülpich – 02252 52324 – wlorse@stadt-zuelpich.de oder an die örtliche Polizeistation Zülpich – 02252 950169.