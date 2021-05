K 30 zwischen Langendorf und Merzenich ab Montag gesperrt

Jedes Jahr eine neue Story

Kinheim. Betriebe aus dem Weinanbaugebiet Mosel sind in aktuellen Wettbewerben der DLG in Frankfurt sowie der Mundus Vini GmbH in Neustadt an der Weinstraße ausgezeichnet worden. Gleich fünf der bundesweit 25 Gewinner des Tests »Young Wines Germany« gingen an die Mosel - zum Beispiel nach Kinheim.