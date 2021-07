Kanalsanierung in Bürvenich wird fortgesetzt

Sozialarbeiterin für die KiTas

Mendig. Im Zuge des neuen Kita-Zukunftsgesetzes, das am 1. Juli in Kraft getreten ist, werden neue Anforderungen an das System der Kindertagesbetreuung gestellt. In der VG Mendig steht Jana Skubsch ab sofort als KiTa-Sozialarbeiterin für die sieben kommunalen Kindertagesstätten in Mendig, Thür, Bell, Rieden und Volkesfeld mit Rat und Tat zur Seite.

