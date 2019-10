Keinen Lappen, geklaute Kennzeichen und Drogen in Blut

Ein 24 Jahre alter Mann wurde am Dienstag (20.15 Uhr) fahrender Weise in der Brüsseler Straße in Füssenich angetroffen und kontrolliert. Am Auto waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und verstieß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weiterhin war ein durchgeführter Urintest positiv auf Amphetamine. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden eine selbst hergestellte Waffe (Totschläger) und ein gestohlener/unterschlagener Führerschein aufgefunden. Der Mann ist ohne festen Wohnsitz und hat dieses Jahr bereits mehrfach gleichgelagerte Delikte begangen. Er auf die Polizeiwache Euskirchen gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der bestehenden Flucht- und Wiederholungsgefahr wurde der Mann vorläufig festgenommen.