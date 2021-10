Kommunales Corona-Testzentrum der Stadt Zülpich schließt

Bürgermeister Ulf Hürtgen: „Mein ausdrücklicher Dank gilt der Marienborn gGmbH, mit deren personeller Unterstützung wir das Testzentrum im März binnen weniger Tage eröffnen und bis heute betreiben konnten, sowie der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Schwerfen, die uns ihre Räumlichkeiten für diesenZweck zur Verfügung gestellt hat.“ Seit der Eröffnung am 19. März 2021 wurden im kommunalen Schnelltestzentrum in Schwerfen fast 14.000 Coronatests durchgeführt. „Damit konnten wir den Menschen ein stückweit helfen, zurück zu ihren Freiheiten zu gelangen“, so Hürtgen weiter.

Testungen im Stadtgebiet sind auch in Zukunft noch möglich

Natürlich sind auch weiterhin Testungen in Zülpich möglich. Viele niedergelassenen Ärzte im Stadtgebiet bieten diese auch weiterhin zu den regulären Sprechstundenzeiten an. Darüber hinaus hat das privat betriebene Corona-Testzentrum im Zülpicher Gewerbegebiet (Industriestraße 17) auch am Wochenende ohne vorherige Terminvereinbarung geöffnet. Eine ständig aktualisierte Übersicht aller Teststellen im gesamten Kreis Euskirchen ist unter https://corona.kreis-euskirchen.de zu finden.