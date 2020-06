Orte der Ruhe und Erholung in Leader-Kommunen

Das Besondere an „HEART“ ist, dass nicht nur der Projektname eine echte

Herzensangelegenheit ist, sondern auch das Hauptkunstwerk, welches im

kommenden Jahr im Seepark Zülpich entstehen wird. Das Hauptobjekt besteht

laut Projektträger Wolfgang Vincent (1. Vorsitzender „HEART – Freunde der Kunst

und Natur e.V.) „aus einem eingefriedeten Platz, welcher durch eine herzförmige

Trockenmauer in Herzform umgeben wird. Durch einen Eingang können die

Besucher in den Innenraum gelangen, in welchem ein ca. 10 m hoher Kunstbaum

das Herzstück des Projektes bildet“. Weiterhin werden 6 Weißdornbäume

innerhalb des Kraftortes gepflanzt.

Projekt Nummer 14 in der Börde

Das mittlerweile interkommunale Projekt Nummer 14 der LEADER-Region

Zülpicher Börde lässt nicht nur die Bürgerinnen und Bürger von Zülpich, sondern

auch der anderen vier Bördekommunen von einem Ruheort profitieren. So

entstehen im Rahmen des Projektes in Nörvenich-Eggersheim, Vettweiß-

Froitzheim, in Weilerswist am Swister Turm und in Erftstadt-Borr sogenannte

„Satelliten“, auch „Vorboten“ genannt, die aus kleineren künstlerisch gestalteten

Rastplätzen bestehen. Diese sollen fundamentale Elemente aus dem Hauptobjekt

in Zülpich enthalten. Alle Kraftorte in den einzelnen Kommunen werden in

verschiedenen künstlerischen Variationen gestaltet und durch lokale Künstlerinnen

und Künstler des Vereins betreut. Dies soll als Sinnbild für die interkommunale

Verbundenheit stehen und Besucher auf die anderen Standorte aufmerksam

machen.

Einen großen Dank sprach Vincent darüber hinaus den Kommunen aus: „Ohne die

gute Unterstützung und dem Bereitstellen und Finden der Standorte, wäre das

Projekt nicht möglich gewesen.“ Im Anschluss richtete Vincent seinen Dank auch

an die F. Victor-Rolff-Stiftung, deren finanzielle Unterstützung, über 17.858,80 Euro,

die Realisierung des Projektes erst ermöglichte. Neben Eigenmitteln des Vereins

über ca. 7.200 Euro werden die restlichen 65Prozent in Höhe von 46.432,89 Euro aus

Landes- und EU-Mitteln des LEADER-Programmes finanziert.

Aufwertung auch für den Seepark

Zum Abschluss der Projektpräsentation im Seepark Zülpich stellte Peter Wackers

(Geschäftsführer und Regionalmanager des LAG Zülpicher Börde e.V.) fest: „Es ist

beeindruckend mit welchem Engagement das Team der Künstlerinnen und

Künstler aus der Region das Projekt bis zum heutigen Tag vorangetrieben hat“.

Auch der Zülpicher Bürgermeister Ulf Hürtgen schloss sich dem an und sagte

stellvertretend für alle Zülpicher Börde Kommunen: „Wir unterstützen gerne als

Stadt das Projekt mit der Bereitstellung des Standortes im Zülpicher Seepark, da

dadurch eine schöne Aufwertung möglich wird“.

Nähere Informationen zum Projekt erhalten Sie über die Website:

www.heart-kunstprojekt.com