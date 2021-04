Runder Tisch Senioren spendet für "Zülpich hält zusammen"

Vor 20 Jahren von Dieter Pritzsche gegründet, war der „Runde Tisch Senioren Zülpich“ (RTSZ) ein lockerer, parteiloser und konfessionsübergreifender Zusammenschluss aller in der Seniorenarbeit tätigen Gruppen und Einrichtungen im Stadtgebiet Zülpich.

Mit sehr viel Herzblut übernahmen zunächst Uwe Jensen und nach dessen Tod im Jahr 2005 Maria Grüneberg den Vorsitz. Schriftführerin Marita Giesen war über die Jahre hinweg stets Ansprechpartnerin für ratsuchende Seniorinnen und Senioren und gleichzeitig auch Beraterin für die Stadtverwaltung und den Stadtrat, wenn es um Fragen rund um das Thema Seniorenarbeit in Zülpich ging. „Wir haben die Arbeit immer sehr gerne gemacht, aber leider findet sich kein Nachfolger, der die Arbeitsgemeinschaft weiterführen möchte“, bedauert Giesen.

Die noch vorhandenen Finanzmittel des Zusammenschlusses in Höhe von 1.796,60 Euro sind nun an „Zülpich hält zusammen“ gespendet worden. Mit diesem eingerichteten Sonderkonto wird seit 2009 in Not geratenen Personen in Zülpich unbürokratisch und möglichst zeitnah über den gesetzlichen Rahmen hinaus geholfen.

„Wir bedauern die Entscheidung zur Auflösung des Runden Tisches Senioren Zülpich sehr, freuen uns aber gleichzeitig über die sehr großzügige Spende an „Zülpich hält zusammen“, die vielen in Not geratenen Menschen in schwierigen Situationen eine Hilfe sein wird“, sagt Barbara Breuer, Geschäftsbereichsleiterin für Soziales und Bildung bei der Stadt Zülpich und verantwortlich für das kommunale Sonderkonto.

„Mein ausdrückliches Dankeschön gilt dem Runden Tisch Senioren Zülpich und insbesondere Frau Giesen für diese großzügige Spende. Eine noble Geste, die vielen Zülpicher Bürgerinnen und Bürgern - ob jung oder alt - zugute kommen wird“, sagt Bürgermeister Ulf Hürtgen.

Neben der Koordination der Seniorenarbeit in Zülpich vertrat der RTSZ die Interessen der Seniorinnen und Senioren und brachte zudem Erfahrungen und Kenntnisse in das kommunalpolitische und gesellschaftliche Leben der Stadt Zülpich ein. Der „Runde Tisch Senioren Zülpich“ finanzierte sich über Zuschüsse und Spenden.