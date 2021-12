Schulcampus soll mit Leben gefüllt werden

»Der Schulcampus bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für alle Generationen«, sagt Bürgermeister Ulf Hürtgen. So zum Beispiel lädt der Streetcage zur sportlichen Betätigung ein, und das Amphitheater eignet sich ideal für kleine kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel.

Vielseitiges Angebot schaffen

Um ein möglichst vielseitiges Angebot zu schaffen, möchte die Stadt Zülpich nun eine Ideenschmiede initiieren, bei der alle Bürger Ideen, Vorschläge und Anregungen für die weitere Nutzung des Schulcampus machen können. Diese sollen zunächst in schriftlicher Form gesammelt werden. Im nächsten Schritt sollen dann die interessierten Akteure eingeladen werden, um die Ideen und Vorschläge zu diskutieren und zu konkretisieren. Ob diese Veranstaltung in Präsenz oder als Videokonferenz durchgeführt wird, hängt von der Entwicklung der Corona-Lage ab.

Vereine und Institutionen, aber auch Privatpersonen, die Ideen und Anregungen für die Nutzung des Schulcampus machen möchten, können diese an die E-Mail-Adresse schulcampus@stadt-zuelpich.de schicken.



»Der Schulcampus Zülpich ist in dieser Form einzigartig in der Region. Das dokumentiert allein schon die Tatsache, dass er als eines von deutschlandweit nur sechs Projekten vom Bundesbauministerium als Best-Practice-Beispiel für die Schaffung einer grünen und sozialen Infrastruktur ausgewählt wurde«, so Bürgermeister Hürtgen. »Nun gilt es, ihn – auch außerhalb der Unterrichtszeiten – mit Leben zu füllen, damit er zu einem Platz wird, auf dem sich alle Generationen wohlfühlen.«