SpaziergÃ¤nger finden Leiche von vermisster Frau

Zwei Verletzte bei Unfall auf der A61

Am Mittwoch, 24. Februar, gegen 8.25 Uhr, wurde die Polizeiautobahnstation Mendig über einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lkw auf der A61, Fahrtrichtung Nord, kurz vor dem AK Meckenheim informiert.