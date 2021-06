„Vor allem in den letzten Monaten hat sich das Fahrrad als ideales Fortbewegungsmittel bewährt, das uns stets schnell, unkompliziert und vor allem klimafreundlich von einem Punkt zum anderen bringt“, so Bürgermeister Ulf Hürtgen, der das Projekt tatkräftig unterstützt und Captain des Teams „Radhaus“ ist.

Auch Isa Oestmann, auf deren Initiative hin sich die Stadt Zülpich entschlossen hat, in diesem Jahr erstmalig beim Stadtradeln mitzumachen, ist begeistert von so viel Zuspruch. „Es ist unglaublich, wie viele Leute sich schon angemeldet haben. Wir hoffen sehr, dass sich das Stadtradeln auch in Zülpich etablieren wird und sich die Zahl der Teilnehmenden jedes Jahr erhöht“, freut sich Oestmann.

Bis zum heutigen 12. Juni 2021 können Bürgerinnen und Bürger noch kräftig trainieren. Ab Sonntag, 13. Juni 2021 heißt es dann in Zülpich drei Wochen lang „Kilometer sammeln und für ein besseres Klima radeln“.

Insbesondere alltägliche Strecken – zum Einkaufen, zur Arbeit oder zum Training, zur Schule oder zum Kindergarten – können in vielen Fällen bequem und klimafreundlich an der frischen Luft zurückgelegt werden. Auch zum Beispiel eine Freizeit-Radtour am Wochenende kann für das persönliche STADTRADELN-Ergebnis gewertet werden. Ziel ist es, das Fahrrad im Stadtradeln-Zeitraum als Alternative zum eigenen Pkw oder dem ÖPNV zu erproben.

Anmeldungen noch möglich

Geradelt wird in Teams von mindestens zwei Personen. Anmeldungen sind nach wie vor möglich: Unter www.stadtradeln.de/zuelpich/ melden Interessierte ihr eigenes Team an oder schließen sich einem Bestehenden an. Diejenigen, die sich am Ende der 21 Stadtradeln-Tage in einem Einzelteam befinden, rutschen automatisch in das offene Team der Stadt Zülpich. Die gefahrenen Radkilometer werden dann ab dem 13. Juni 2021 im Online-Radelkalender oder per App eingetragen. Wer keinen Internetzugang hat, kann die Kilometer von einem Ansprechpartner der Stadt Zülpich eintragen lassen. Hierfür stehen Kilometer-Erfassungsbögen zum Download oder zur Abholung bereit.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.zuelpich.de und unter www.stadtradeln.de/zuelpich.