Ãœber 100 Altreifen und VerpackungsmÃ¼ll in der Natur entsorgt

Ein Stück Mechernich schenken

Mechernich. Der erneute Lockdown trifft den Einzelhandel in der Region sehr hart. Schließlich fällt ein großer Teil des Weihnachtsgeschäfts weg. Doch auch wenn die Geschäfte schließen müssen, kann man ihnen dennoch helfen - mit Gutscheinen. Der Stadtmarketingverein »Mechernich aktiv« ist in dieser Hinsicht bereits tätig geworden und hat die Seite www.mechernich-gutschein.de online gestellt. Das Prinzip hinter dieser Idee ist denkbar einfach: Man kann als Kunde Gutscheine ganz einfach rund um die Uhr kaufen, völlig egal, wo man sich befindet. Einlösen kann man den Gutschein dann in allen Geschäften im Mechernicher Stadtgebiet, die auf dem neuen Portal mit von der Partie sind.