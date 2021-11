Unbekannte nutzt gestohlene EC-Karte

Landrat a.D. Pföhler ist im Ruhestand

Ahr. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) hat Jürgen Pföhler, ehemaliger Landrat des Kreises Ahrweiler, in den Ruhestand versetzt. Ihm wurde eine dauerhafte Dienstunfähigkeit bescheinigt. Am 23. Januar wird seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger gewählt.