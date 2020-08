Wechsel im Regionalmanagement der LEADER-Region

„Sprichwörtlich ist die Anzahl der Projekte in meiner Amtszeit zwar nicht von Null auf Hundert, aber von 0 auf 21 gewachsen. Doch nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ist die Zülpicher Börde hervorragend unterwegs.“ Wackers verlässt die LEADER-Region „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“. Er habe in Zülpich beziheungsweise in der LEADERRegion zahlreiche Menschen kennen gelernt, die ihre Region mit viel Engagement nach vorne bringen, so dass stets eine konstruktive und gute Zusammenarbeit möglich war. „Ich freue mich allerdings auch auf meine neuen Herausforderungen in der Wirtschaftsförderung“, so Wackers. Die LAG Zülpicher Börde freut sich bereits heute den neuen Regionalmanager, Sebastian Duif, bekannt zu geben. Er wird ab dem 1. Oktober 2020 die Aufgaben des Regionalmanagers und Geschäftsführers des LAG Zülpicher Börde e.V. übernehmen. Die Geschäftsstelle im Zülpicher Rathaus beziehungswiese die Referentin der LAG Zülpicher Börde, Anna Steinmann ist weiterhin telefonisch unter 02252 – 52343 oder per Mail unter info@zuelpicherboerde.de erreichbar.