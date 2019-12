Zülpich ehrt seine Sportler

Bürgermeister Ulf Hürtgen konnte 21 Einzelsportlerinnen und -sportler, zwei Paare und zwölf Mannschaften zur Sportlerehrung im »Forum Zülpich« begrüßen.Bürgermeister Hürtgen ließ damit eine alte Tradition wieder aufleben, denn schon in den 1960er und

1970er Jahren wurden in der Stadt Zülpich regelmäßig Sportlerehrungen durchgeführt.

Tatsächlich war der öffentliche Aufruf mit der Bitte um Vorschläge für die Sportlerehrung auf große Resonanz gestoßen. Am Ende hatte die Jury aus den eingegangenen Vorschlägen 21 Einzelsportler, zwei Paare und zwölf Mannschaften ausgewählt. Die Liste der zu ehrenden Personen und Mannschaften war ebenso umfang- wie abwechslungsreich, und nicht zuletzt war sie auch hochklassig. Allen voran Dr. Gerd-Rüdiger Wasmuth: Der Vorsitzende des TuS Chlodwig Zülpich hat 2017 bei den Senioren-Europameisterschaften im dänischen Aarhus als Mitglied der deutschen 4x400-m-Staffel die Goldmedaille in der Altersklasse M70 gewonnen. Auch Deutsche Meister wurden bei der Sportlerehrung ausgezeichnet. Herbert Mussinghoff, der ebenfalls für den TuS Chlodwig Zülpich startet, ist amtierender Titelträger im Diskuswerfen in der Altersklasse M70. Nadine Mrouki, zehn Jahre alte Schülerin der Karl-von-Lutzenberger-Realschule, konnte bei den Deutschen Meisterschaften im Showdance den dritten Platz in der Small Group sowie Rang fünf im Solodance erreichen.

Folgende Sportlerinnen, Sportler, Paare und Mannschaften wurden geehrt:



Mannschaften:

TuS Chlodwig Zülpich 1. Herren (Fußball)

TuS Chlodwig Zülpich B-Junioren (Fußball)

TuS Chlodwig Zülpich 1. Herren (Handball)

TuS Chlodwig Zülpich 1. Damen (Basketball

TuS Chlodwig Zülpich U16-Junioren (Basketball)

SG Bürvenich/Schwerfen 1. Herren (Fußball)

TC Schwerfen Damen 50 (Tennis)

Franken-Gymnasium Mädchen WK3 (Fußball)

KG Schwerfe bliev Schwerfe Damengarde (Gardetanz)

KG Schwerfe bliev Schwerfe Gemischte Garde (Gardetanz)

KG Schwerfe bliev Schwerfe Juniorengarde (Gardetanz)

KG Schwerfe bliev Schwerfe Jugendgarde (Gardetanz)



Paare:

Elke & Georg Rüffler (Tanzsport, TC Schwarz-Rot Düren)

Vivian Buckesfeld & Stefan Trauer (Gardetanz, KG Schwerfe bliev Schwerfe)



Einzelsportlern:

Klaus Zuchel (Segelsport, RSCZ Zülpich)

David Sasse (Fußball, TuS Chlodwig Zülpich)

Sonja Vernikov (Laufsport, St.-Nikolaus-Stift)

Nadine Mrouki (Showdance, Karl-von-Lutzenberger-Realschule)

Moritz Kluge (Crosslauf, Karl-von-Lutzenberger-Realschule)

Matthias Balduwein (Leichtathletik, TuS Chlodwig Zülpich)

Herbert Mussinghoff (Leichtathletik, TuS Chlodwig Zülpich)

Dr. Gerd-Rüdiger Wasmuth (Leichtathletik, TuS Chlodwig Zülpich)

Tobias Niemer (Leichtathletik, TuS Chlodwig Zülpich)

Bibiane Wollersheim (Leichtathletik, TuS Chlodwig Zülpich)

Lisanne Wollersheim (Leichtathletik, TuS Chlodwig Zülpich)

Rabea Bücker (Leichtathletik, TuS Chlodwig Zülpich)

Pia Hürtgen (Leichtathletik, TuS Chlodwig Zülpich)

Lisa Mauel (Leichtathletik, TuS Chlodwig Zülpich)

Charlotte Jänchen (Leichtathletik, TuS Chlodwig Zülpich)

Vivian Buckesfeld (Gardetanz, KG Schwerfe bliev Schwerfe)

Celine Hamacher (Gardetanz, KG Schwerfe bliev Schwerfe)

Hannah Werny (Gardetanz, KG Schwerfe bliev Schwerfe)

Sarah Brück (Gardetanz, KG Schwerfe bliev Schwerfe)

Clara Lehnen (Gardetanz, KG Schwerfe bliev Schwerfe)

Tabea Carstens (Gardetanz, KG Schwerfe bliev Schwerfe)

BU: