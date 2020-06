Siechhaus erstrahlt in flammendem Rot

„Die Veranstaltungsbranche gehört mit einem Umsatz von knapp 130 Milliarden Euro jährlich zu den größten Sektoren der deutschen Wirtschaft“, sagt Helge Leinemann, Vorstandsvorsitzender des Verbands für Medien- und Veranstaltungstechnik (VPLT.) „Sie beschäftigt allein im Bereich der Business Events direkt rund 1 Million Menschen und hat damit einen wichtigen Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Seit Mitte Februar ist unserem kompletten Wirtschaftszweig jedoch faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen“, so Leinemann.

„Viele Wirtschaftssektoren wie zum Beispiel Hotellerie, Gastronomie, Messen, touristische Verkehrsträger, Reiseveranstalter und Logistik sind direkt abhängig von der Veranstaltungswirtschaft“, so Linda Residovic, Geschäftsführerin des VPLT. „Sie machen mit ihr wesentliche Umsätze. Das hat außerdem erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung von Gemeinden und Städten. Wer also die Wirtschaft retten will, muss auch die Veranstaltungsbranche retten", so Residovic.

Vor Ort in Zülpich wollen die drei Unternehmen Mobil Sounds, RKG Event und PA+ Veranstaltungstechnik deshalb in der Nacht vom heutigen Montag, 22. auf Dienstag, 23. Juni, von 22 bis circa 1 Uhr, ein größtmögliches Zeichen setzen, um mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Geplant ist das Kaffee Siechhaus komplett in rotes Licht zu tauchen, gespickt mit verschiedenen Licht- und Informationshighlights.

Teil einer bundesweiten Aktion

Diese Inszenierung ist Teil der bundesweiten Aktion „Night of Light“, für die sich in Deutschland bisher rund 4000 Unternehmen angemeldet haben. Auch sie werden in ihren Städten vom 22. Juni, ab 22 Uhr bis 23. Juni, 1 Uhr ein riesiges Licht-Monument in Szene setzen und ausgewählte Gebäude und Bauwerke rot illuminieren. Die Farbe Rot dabei gleich mehrere Hintergründe. "Zum einen wollen wir darauf hinweisen, dass die Veranstaltungswirtschaft derzeit sich auf der 'Roten Liste' der aussterbenden Branchen befindet. Es herrscht sozusagen Alarmstufe Rot, weil ein Milliardenmarkt und hunderttausende Arbeitsplätze in Gefahr sind", sagt Rene Schöppen von PA+ Veranstaltungstechnik stellvertretende für seine beteiligten Kollegen. Rot soll aber auch für den flammenden Appell an die Öffentlichkeit stehen. "Und für die Leidenschaft für unseren Beruf und unsere Profession, denn wir brennen für das, was wir tun!", sagt Schöppen.

In mehr als 250 Städten werden die Beteiligten an der "Night of Light" Eventlocations, Spielstätten, Gebäude und Bauwerke mit rotem Licht illuminieren und ihre Filme und Fotos zur Lichtaktion unter dem Hashtag #nightoflight2020 bei Facebook und Instagram hochladen.