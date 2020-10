fs 19. Oktober 2020 Artikel teilen





Zwei Autos angezündet: Ermittler suchen Brandstifter

Täter nutzen offenbar Brandbeschleuniger

Zülpich. In der Nacht von Freitag, 16. Oktober auf Samstag, 17. Oktober wurden in Zülpich zwei Fahrzeuge in Brand gesetzt. Gegen 1.35 Uhr brannte ein Audi auf einem Parkplatz an der Golzheimer Straße und gegen 4 Uhr fing ein VW Passat auf der Nideggener Straße Feuer, so dass auch die angrenzende Hauswand in Mitleidenschaft gezogen wurde.