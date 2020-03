Die neue Webseite der WEISS-Gruppe

»WEISS macht den Unterschied« – dieser Leitsatz wird auf der neuen Webseite der WEISS-Gruppe in den Fokus gerückt.

»Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit«, betont Druckereibesitzer und Verleger Georg Weiss.

Dieser Innovationsgeist des Gesellschafters ist Grund für die erstmalige Darstellung der Unternehmensgruppe in ihrer ganzen Größe. Zu der WEISS-Gruppe zählen nämlich zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Druck, Verlag und Medien Services. Auf der neuen Webseite werden diese ausführlich vorgestellt. Auch erhält der Besucher einen Einblick in die Geschichte der WEISS-Gruppe, die 1875 in Monschau begann. Heute wird das Familienunternehmen bereits in der vierten Generation erfolgreich geführt.

»Der Kern dieses Unternehmens sind die Mitarbeiter.« Davon ist Leonard Weiss, Sohn des Verlegers Georg Weiss und Mitglied der Geschäftsleitung, überzeugt. Daher wird die Weiterentwicklung der Mitarbeiter großgeschrieben. In der unternehmensinternen WEISS-Akademie erhält jeder zugeschnittene Fortbildungsmöglichkeiten. Bei WEISS spiegelt sich die Vielfalt neben den Leistungen auch in den Berufsfeldern wider. Vom Medientechnologen über den Medienberater bis zum Zusteller ist alles möglich. Hier finden Schüler, Quereinsteiger und Berufserfahrene eine passende Tätigkeit. Im Bereich »Karriere« kann sich jeder über offene Stellen informieren. Aktuell sucht WEISS unter anderem motivierte Auszubildende für 2020 – ein Besuch lohnt sich.

Neben dem wirtschaftlichen Interesse, wird das Engagement in den Gebieten Nachhaltigkeit und Soziales im Bereich »Überzeugung« der Webseite beschrieben, denn Umweltschutz und die Unterstützung der Menschen in der Region liegen der Geschäftsführung besonders am Herzen.

WEISS ist das Mutterhaus des WochenSpiegel. Denn schon früh glaubte der Schriftsetzermeister und Unternehmer Hans Georg Weiss an das Medium »Anzeigenblatt« und gründete 1966 den WochenSpiegel in Monschau. Aus dem anfänglichen »Anzeigenblättchen« entwickelte sich eine starke, kostenlose Wochenzeitung und erscheint mit einer Auflage von über 600.000 Exemplaren pro Woche.

Alle Informationen sind unter weissgruppe.de nachzulesen.