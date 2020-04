Erster Online-Gipfel in MYK

Dabei werden Experten im Live-Talk Rede und Antwort zu den brennendsten Fragen der Unternehmen stehen, die die Betriebe bereits im Vorfeld über die Internetseite www.online-gipfel.de oder per E-Mail an corona@wfg-myk.de einreichen können. Die Veranstaltung wird im Live-Stream gleichzeitig auf mehreren Facebook-Accounts und bei YouTube übertragen, sodass alle Firmen interaktiv am Gipfel teilnehmen können, ohne das Haus oder den Betrieb verlassen zu müssen.

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises werden beim Online-Gipfel Vertreter und Experten von Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Sparkasse Koblenz, Kreissparkasse Mayen, Volksbank RheinAhrEifel und der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz für die Betriebe live online sein. „Mit dem ersten Corona Online-Gipfel bringen wir unserer Wirtschaft im Landkreis Mayen-Koblenz eine weitere konkrete Unterstützung und wollen Mut machen und Perspektiven aufzeigen“, sagt der WFG-Geschäftsführer Henning Schröder und ruft zur regen Teilnahme auf. Außergewöhnliche Zeiten, wie die aktuelle Corona-Pandemie erfordern andere Formate und neue Weg. Aus den derzeitigen Kontakten zu Unternehmen weiß der WFG-Geschäftsführer, dass viele Betriebe im Landkreis in großer Not sind und viele Sorgen haben. „Veranstaltungen, Workshops, persönliche Treffen, sind derzeit nicht möglich. Daher haben wir uns in Kooperation mit der Marketingflotte dazu entschlossen, einen ersten Corona-Online-Gipfel durchzuführen und damit einen Schritt in die digitale Welt zu gehen“, erläutert Schröder.

Weitere Informationen: www.online-gipfel.de